История обменного курса малазийский ринггит–индонезийские рупии

Обменный курс малазийский ринггит/индонезийские рупии сейчас составляет 3 457,190, отражая изменение в размере 0.059% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.047% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/индонезийские рупии колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 3 464,990, и минимумом, равным 3 447,720, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 0.305% увеличение стоимости.