马来西亚林吉特 至印尼盾 汇率历史

今日 马来西亚林吉特 至印尼盾 的汇率目前为 3,598.870，较昨日变动 1.245%。过去一周，马来西亚林吉特 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.146%。

过去一周，马来西亚林吉特 至印尼盾 的汇率在 05-08-2024 的最高点 3,671.360 和 09-08-2024 的最低点 3,546.100 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 1.512%。