سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى الين الياباني

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى الين الياباني حاليًا 0.00888649 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.545% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.507% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى الين الياباني بين أعلى مستوى 0.00896414 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.00888649 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.357%.