سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى اليورو

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى اليورو حاليًا 0.0000481232 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.405% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.963% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى اليورو بين أعلى مستوى 0.0000486188 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.0000481121 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.360%.