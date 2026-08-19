سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى جنيه مصري

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى جنيه مصري حاليًا 0.00284567 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.688% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.219% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى جنيه مصري بين أعلى مستوى 0.00284855 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.00279886 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.881%.