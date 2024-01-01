История обменного курса индонезийская рупия–египетские фунты

Обменный курс индонезийская рупия/египетские фунты сейчас составляет 0,003, отражая изменение в размере -0.204% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.199% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/египетские фунты колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,003, и минимумом, равным 0,003, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.321% уменьшение стоимости.