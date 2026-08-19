سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى ريال برازيلي

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى ريال برازيلي حاليًا 0.000290549 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.489% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.553% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى ريال برازيلي بين أعلى مستوى 0.000294118 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.000288952 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.649%.