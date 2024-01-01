История обменного курса индонезийская рупия–бразильские реалы

Обменный курс индонезийская рупия/бразильские реалы сейчас составляет 0,000, отражая изменение в размере 0.775% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.594% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/бразильские реалы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,000, и минимумом, равным 0,000, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.791% увеличение стоимости.