سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى البيزو الأرجنتيني

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى البيزو الأرجنتيني حاليًا 0.0841104 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.609% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.668% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى البيزو الأرجنتيني بين أعلى مستوى 0.0842141 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.0832707 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.351%.