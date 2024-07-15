История обменного курса индонезийская рупия–аргентинские песо

Обменный курс индонезийская рупия/аргентинские песо сейчас составляет 0,057, отражая изменение в размере -0.043% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.268% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/аргентинские песо колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,057, и минимумом, равным 0,057, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.314% увеличение стоимости.