غورد هايتي إلى جنيه مصري

تحويل HTG إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ htg
٢٢٩٫٠٥ egp

1.00000 HTG = 0.22905 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 12:54 UTC
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HTG إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.064288.48661.4381.660870.963518.3291
1GBP1.1531411.22715102.0361.658191.915181.1110521.1357
1USD0.93970.814896183.14851.351251.560670.905317.2234
1INR0.01130110.009800490.012026710.0162510.01876970.01088770.20714

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قردة هايتية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Haiti Gourde / جنيه مصري
1 HTG0.22905 EGP
5 HTG1.14525 EGP
10 HTG2.29050 EGP
20 HTG4.58100 EGP
50 HTG11.45250 EGP
100 HTG22.90500 EGP
250 HTG57.26250 EGP
500 HTG114.52500 EGP
1000 HTG229.05000 EGP
2000 HTG458.10000 EGP
5000 HTG1145.25000 EGP
10000 HTG2290.50000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Haiti Gourde
1 EGP4.36586 HTG
5 EGP21.82930 HTG
10 EGP43.65860 HTG
20 EGP87.31720 HTG
50 EGP218.29300 HTG
100 EGP436.58600 HTG
250 EGP1091.46500 HTG
500 EGP2182.93000 HTG
1000 EGP4365.86000 HTG
2000 EGP8731.72000 HTG
5000 EGP21829.30000 HTG
10000 EGP43658.60000 HTG