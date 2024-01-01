Haiti gurdusundan Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile HTG → EGP çevirin

1.000 htg
234,82 egp

1.00000 HTG = 0.23482 EGP

05:46 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDSGDZARCADGBPINREURAUD
1 USD11.3474519.05591.354350.79570383.00310.93191.54095
1 SGD0.742143114.14221.005120.59052561.60010.6915881.14361
1 ZAR0.05247730.070710410.07107250.04175634.355770.04890240.0808648
1 CAD0.7383620.99490514.070110.58751761.28630.6880641.13778

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Haiti gurdusundan Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HTG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HTG → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Haiti gurdusu için en iyi döviz çiftleri

HTG → USD

HTG → SGD

HTG → ZAR

HTG → CAD

HTG → GBP

HTG → INR

HTG → EUR

HTG → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Mısır Lirası
1 HTG0.23482 EGP
5 HTG1.17409 EGP
10 HTG2.34819 EGP
20 HTG4.69638 EGP
50 HTG11.74095 EGP
100 HTG23.48190 EGP
250 HTG58.70475 EGP
500 HTG117.40950 EGP
1000 HTG234.81900 EGP
2000 HTG469.63800 EGP
5000 HTG1174.09500 EGP
10000 HTG2348.19000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Haiti Gurdusu
1 EGP4.25859 HTG
5 EGP21.29295 HTG
10 EGP42.58590 HTG
20 EGP85.17180 HTG
50 EGP212.92950 HTG
100 EGP425.85900 HTG
250 EGP1064.64750 HTG
500 EGP2129.29500 HTG
1000 EGP4258.59000 HTG
2000 EGP8517.18000 HTG
5000 EGP21292.95000 HTG
10000 EGP42585.90000 HTG