كونا كرواتية إلى ليو روماني

تحويل HRK إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
٦٦٣٫٣٠ ron

1.00000 HRK = 0.66330 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 14:2 UTC
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HRK إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.0642588.48391.438231.66250.963818.3459
1GBP1.1524711.2266101.9821.657631.916111.1107521.1445
1USD0.939650.815262183.1421.35141.562130.9059517.2383
1INR0.01130150.009805650.012027610.01625410.01878870.01089640.207336

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / Romanian Leu
1 HRK0.66330 RON
5 HRK3.31649 RON
10 HRK6.63299 RON
20 HRK13.26598 RON
50 HRK33.16495 RON
100 HRK66.32990 RON
250 HRK165.82475 RON
500 HRK331.64950 RON
1000 HRK663.29900 RON
2000 HRK1326.59800 RON
5000 HRK3316.49500 RON
10000 HRK6632.99000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Croatian Kuna
1 RON1.50762 HRK
5 RON7.53810 HRK
10 RON15.07620 HRK
20 RON30.15240 HRK
50 RON75.38100 HRK
100 RON150.76200 HRK
250 RON376.90500 HRK
500 RON753.81000 HRK
1000 RON1507.62000 HRK
2000 RON3015.24000 HRK
5000 RON7538.10000 HRK
10000 RON15076.20000 HRK