20 ليو روماني إلى كونا كرواتية

تحويل RON إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

20 ron
30.43 hrk

1.00000 RON = 1.52171 HRK

Mid-market exchange rate at 14:26
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.07489.3861.467781.651930.964918.809
1GBP1.153811.23915103.1311.693481.905941.113321.7012
1USD0.93110.807005183.22721.366651.538110.898417.513
1INR0.01118740.009696410.012015310.01642070.01848080.01079450.210424

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / Croatian Kuna
1 RON1.52171 HRK
5 RON7.60855 HRK
10 RON15.21710 HRK
20 RON30.43420 HRK
50 RON76.08550 HRK
100 RON152.17100 HRK
250 RON380.42750 HRK
500 RON760.85500 HRK
1000 RON1521.71000 HRK
2000 RON3043.42000 HRK
5000 RON7608.55000 HRK
10000 RON15217.10000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / Romanian Leu
1 HRK0.65716 RON
5 HRK3.28578 RON
10 HRK6.57157 RON
20 HRK13.14314 RON
50 HRK32.85785 RON
100 HRK65.71570 RON
250 HRK164.28925 RON
500 HRK328.57850 RON
1000 HRK657.15700 RON
2000 HRK1314.31400 RON
5000 HRK3285.78500 RON
10000 HRK6571.57000 RON