Hırvat kunasından Rumen leyine

Reel döviz kuru ile HRK → RON çevirin

1.000 hrk
660,46 ron

1.00000 HRK = 0.66046 RON

05:39 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853851.0731589.0831.453371.65380.94984518.338
1 GBP1.1711711.25685104.3321.702151.936891.1124321.4771
1 USD0.93180.79564183.01081.35431.541070.8850517.088
1 INR0.01122550.009584780.012046610.01631470.01856470.01066190.205853

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Hırvat kunasından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Rumen Leyi
1 HRK0.66046 RON
5 HRK3.30228 RON
10 HRK6.60457 RON
20 HRK13.20914 RON
50 HRK33.02285 RON
100 HRK66.04570 RON
250 HRK165.11425 RON
500 HRK330.22850 RON
1000 HRK660.45700 RON
2000 HRK1320.91400 RON
5000 HRK3302.28500 RON
10000 HRK6604.57000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Hırvat Kunası
1 RON1.51410 HRK
5 RON7.57050 HRK
10 RON15.14100 HRK
20 RON30.28200 HRK
50 RON75.70500 HRK
100 RON151.41000 HRK
250 RON378.52500 HRK
500 RON757.05000 HRK
1000 RON1514.10000 HRK
2000 RON3028.20000 HRK
5000 RON7570.50000 HRK
10000 RON15141.00000 HRK