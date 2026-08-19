سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى أوزبكستان SOMS

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى أوزبكستان SOMS حاليًا 1503.61 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.222% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.028% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى أوزبكستان SOMS بين أعلى مستوى 1522.33 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 1503.61 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.556%.