سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى الباهت التايلاندي

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الباهت التايلاندي حاليًا 4.21931 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.075% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.051% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الباهت التايلاندي بين أعلى مستوى 4.23426 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 4.20156 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.172%.