سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى بدولارات سورينام

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى بدولارات سورينام حاليًا 4.83011 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.149% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.448% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى بدولارات سورينام بين أعلى مستوى 4.83083 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 4.79438 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.556%.