سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى الكرونة السويدية

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الكرونة السويدية حاليًا 1.21432 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.064% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.026% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الكرونة السويدية بين أعلى مستوى 1.22204 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 1.20872 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.250%.