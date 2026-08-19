سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى الريال القطري

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الريال القطري حاليًا 0.464308 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.017% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.045% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الريال القطري بين أعلى مستوى 0.464817 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.464059 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.109%.