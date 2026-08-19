سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى الروبية النيبالية

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الروبية النيبالية حاليًا 19.535 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.167% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.420% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الروبية النيبالية بين أعلى مستوى 19.535 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 19.4373 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.180%.