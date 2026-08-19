سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى الكرونات النرويجية

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الكرونات النرويجية حاليًا 1.19875 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.235% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.897% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الكرونات النرويجية بين أعلى مستوى 1.21448 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 1.19871 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.443%.