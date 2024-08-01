Hong Kong dolarından Norveç kronuna Geçmiş Döviz Kurları
Hong Kong dolarından Norveç kronuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Hong Kong dolarından (HKD) Norveç kronuna (NOK) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, HKD - NOK için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Hong Kong doları → Norveç kronu döviz kuru geçmişi
Bugünün Hong Kong doları Norveç kronuna döviz kuru şu anda 1,396, dünden bu yana %-0.227 değerinde değişti. Hong Kong doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-1.365 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Hong Kong doları Norveç kronuna döviz kuru en yüksek değeri 1,427 (25-07-2024) ile en düşük değeri 1,395 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.612 düşüş ile 25-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Hong Kong dolarından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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