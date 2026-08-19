سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى الدنانير المقدونية

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الدنانير المقدونية حاليًا 6.76701 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.201% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.314% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الدنانير المقدونية بين أعلى مستوى 6.80558 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 6.76358 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.280%.