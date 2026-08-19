سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى القانون المولدوفي

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى القانون المولدوفي حاليًا 2.19804 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.004% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.469% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى القانون المولدوفي بين أعلى مستوى 2.20947 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 2.19036 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.306%.