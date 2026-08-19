سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى روبيات سري لانكان

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى روبيات سري لانكان حاليًا 42.1952 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.222% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.878% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى روبيات سري لانكان بين أعلى مستوى 42.729 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 42.1952 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.963%.