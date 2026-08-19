سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى التينجز الكازاخستانية

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى التينجز الكازاخستانية حاليًا 59.0212 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.765% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.521% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى التينجز الكازاخستانية بين أعلى مستوى 59.3909 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 58.5729 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.351%.