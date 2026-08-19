سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى بدولارات جزر كايمان

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى بدولارات جزر كايمان حاليًا 0.104549 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.006% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.052% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى بدولارات جزر كايمان بين أعلى مستوى 0.104558 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.104491 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.022%.