سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى دولار هونغ كونغ

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى دولار هونغ كونغ حاليًا 9.55933 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.017% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.068% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى دولار هونغ كونغ بين أعلى مستوى 9.56579 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 9.55616 في 24-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.025%.