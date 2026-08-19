سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى الدينار الكويتي

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الدينار الكويتي حاليًا 0.0391613 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.006% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.020% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الدينار الكويتي بين أعلى مستوى 0.0391646 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.0391313 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.066%.