سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى دولار هونغ كونغ

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى دولار هونغ كونغ حاليًا 25.5485 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.001% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.058% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى دولار هونغ كونغ بين أعلى مستوى 25.5711 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 25.5331 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.131%.