سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية حاليًا 20.116 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.159% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.346% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية بين أعلى مستوى 20.188 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 20.1142 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.168%.