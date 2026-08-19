سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى الدولار الغياني

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الدولار الغياني حاليًا 26.6745 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.005% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.051% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الدولار الغياني بين أعلى مستوى 26.6897 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 26.6599 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.105%.