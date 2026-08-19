سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى الدلاسية الغامبية

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الدلاسية الغامبية حاليًا 9.4079 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.360% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.880% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الدلاسية الغامبية بين أعلى مستوى 9.41307 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 9.32114 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.981%.