سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى الدنانير الجزائرية

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الدنانير الجزائرية حاليًا 16.9367 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.027% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.018% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الدنانير الجزائرية بين أعلى مستوى 16.9549 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 16.9113 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.119%.