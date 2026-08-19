سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى البيزو الكولومبي

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى البيزو الكولومبي حاليًا 394.6 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -1.278% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.090% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى البيزو الكولومبي بين أعلى مستوى 400.658 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 393.6 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.614%.