سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى الليف البلغاري

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الليف البلغاري حاليًا 0.215023 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.189% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.499% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الليف البلغاري بين أعلى مستوى 0.216438 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.21482 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.154%.