سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى الدراما الأرمينية

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الدراما الأرمينية حاليًا 46.548 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.058% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.106% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الدراما الأرمينية بين أعلى مستوى 46.6786 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 46.4138 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.271%.