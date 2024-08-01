Hong Kong dolarından Ermeni dramına Geçmiş Döviz Kurları
Hong Kong dolarından Ermeni dramına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Hong Kong dolarından (HKD) Ermeni dramına (AMD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, HKD - AMD için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Hong Kong doları → Ermeni dramı döviz kuru geçmişi
Bugünün Hong Kong doları Ermeni dramına döviz kuru şu anda 49,582, dünden bu yana %0.025 değerinde değişti. Hong Kong doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.095 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Hong Kong doları Ermeni dramına döviz kuru en yüksek değeri 49,698 (31-07-2024) ile en düşük değeri 49,533 (25-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.212 artış ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Hong Kong dolarından Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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