جنيه جبل طارق إلى ليو روماني

تحويل GIP إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 gip
5763.89 ron

1.00000 GIP = 5.76389 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 12:13 UTC
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GIP إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0633588.36711.436531.661610.9631518.2371
1GBP1.1531411.22625101.9051.65661.916171.1106421.0309
1USD0.940450.815494183.10261.350951.562620.905717.1506
1INR0.01131640.00981310.012033310.01625640.01880350.01089860.206379

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Romanian Leu
1 GIP5.76389 RON
5 GIP28.81945 RON
10 GIP57.63890 RON
20 GIP115.27780 RON
50 GIP288.19450 RON
100 GIP576.38900 RON
250 GIP1440.97250 RON
500 GIP2881.94500 RON
1000 GIP5763.89000 RON
2000 GIP11527.78000 RON
5000 GIP28819.45000 RON
10000 GIP57638.90000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / جنيه جبل طارق
1 RON0.17349 GIP
5 RON0.86747 GIP
10 RON1.73494 GIP
20 RON3.46988 GIP
50 RON8.67470 GIP
100 RON17.34940 GIP
250 RON43.37350 GIP
500 RON86.74700 GIP
1000 RON173.49400 GIP
2000 RON346.98800 GIP
5000 RON867.47000 GIP
10000 RON1734.94000 GIP