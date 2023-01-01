جنيه جبل طارق إلى فرنك سويسري

تحويل GIP إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
١٬١١٦٫٢١ chf

1.00000 GIP = 1.11621 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 12:5 UTC
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GIP إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.063588.35881.436841.661460.9629518.2333
1GBP1.1526711.22585101.8471.656181.915091.1099621.0167
1USD0.94030.81576183.0831.351051.562260.905517.1446
1INR0.01131750.009818620.012036210.01626140.01880360.01089870.206355

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / الفرنك السويسري
1 GIP1.11621 CHF
5 GIP5.58105 CHF
10 GIP11.16210 CHF
20 GIP22.32420 CHF
50 GIP55.81050 CHF
100 GIP111.62100 CHF
250 GIP279.05250 CHF
500 GIP558.10500 CHF
1000 GIP1116.21000 CHF
2000 GIP2232.42000 CHF
5000 GIP5581.05000 CHF
10000 GIP11162.10000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / جنيه جبل طارق
1 CHF0.89589 GIP
5 CHF4.47945 GIP
10 CHF8.95889 GIP
20 CHF17.91778 GIP
50 CHF44.79445 GIP
100 CHF89.58890 GIP
250 CHF223.97225 GIP
500 CHF447.94450 GIP
1000 CHF895.88900 GIP
2000 CHF1791.77800 GIP
5000 CHF4479.44500 GIP
10000 CHF8958.89000 GIP