سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى إلى بيزو أوروغواي

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى بيزو أوروغواي حاليًا 3.63119 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.996% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 5.855% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى بيزو أوروغواي بين أعلى مستوى 3.67569 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 3.42431 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.141%.