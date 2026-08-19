سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى إلى تونغا بانغاس

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى تونغا بانغاس حاليًا 0.212229 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.409% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 5.285% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى تونغا بانغاس بين أعلى مستوى 0.216183 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.20122 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.312%.