سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى لبيرو نويفو سولس

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى لبيرو نويفو سولس حاليًا 0.304858 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.432% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 5.846% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى لبيرو نويفو سولس بين أعلى مستوى 0.309321 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 0.287506 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.202%.