سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى إلى الروبية النيبالية

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى الروبية النيبالية حاليًا 13.8712 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.253% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 6.583% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى الروبية النيبالية بين أعلى مستوى 14.0083 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 12.9868 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.142%.