سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى إلى الشلنات الكينية

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى الشلنات الكينية حاليًا 11.7221 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.430% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 5.638% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى الشلنات الكينية بين أعلى مستوى 11.8606 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 11.0003 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.142%.