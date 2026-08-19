سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى إلى الدنانير الجزائرية

هل تبحث عن أسعار صرف GHS التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة سيدي الغاني السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة سيدي الغاني عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
GH¢1 GHS = 12.02 DZD

وفِّر المال عند إرسال الأموال إلى الخارج

سجل أسعار صرف سيدي الغاني إلى إلى الدنانير الجزائرية

1 GHS إلى DZDآخر 7 أيام
الأعلى12.1345
الأدنى11.8318
المتوسط12.0617
التغيير1.62%

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى الدنانير الجزائرية حاليًا 12.0239 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.453% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 5.435% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى الدنانير الجزائرية بين أعلى مستوى 12.1767 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 11.3052 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.164%.

GHS إلى DZD مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

We use the real, mid-market rate with no sneaky mark-up to hide the fees.Learn more

أهم أزواج العملات لعملة GHS

نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

1 GHS = 0.09 USD

انخفض بنسبة -0.43%

1 GHS = 0.13 CAD

انخفض بنسبة -0.24%

1 GHS = 0.08 EUR

انخفض بنسبة -0.40%

1 GHS = 1.47 ZAR

انخفض بنسبة -0.30%

1 GHS = 0.07 GBP

انخفض بنسبة -0.29%

1 GHS = 0.12 SGD

انخفض بنسبة -0.36%

1 GHS = 0.13 AUD

ارتفع بنسبة 0.03%

1 GHS = 8.67 INR

انخفض بنسبة -0.33%

How to convert سيدي الغاني to دينار جزائري

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر GHS كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر DZD كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert سيدي الغاني to دينار جزائري

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر GHS كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر DZD كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

الأسئلة الشائعة حول سعر