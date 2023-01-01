سيدي غاني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل GHS إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ghs
٩٬٢٨٢٫٧٨ cve

1.00000 GHS = 9.28278 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 11:49 UTC
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GHS إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.064188.40651.437441.661880.96318.1959
1GBP1.153411.22735101.9691.657971.916841.1107320.9874
1USD0.939750.814764183.0811.350851.561770.90517.0998
1INR0.01131140.009806860.012036410.01625940.01879810.0108930.205821

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for سيدي الغاني

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GHS إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / اسكودو الرأس الأخضر
1 GHS9.28278 CVE
5 GHS46.41390 CVE
10 GHS92.82780 CVE
20 GHS185.65560 CVE
50 GHS464.13900 CVE
100 GHS928.27800 CVE
250 GHS2320.69500 CVE
500 GHS4641.39000 CVE
1000 GHS9282.78000 CVE
2000 GHS18565.56000 CVE
5000 GHS46413.90000 CVE
10000 GHS92827.80000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Ghanaian Cedi
1 CVE0.10773 GHS
5 CVE0.53863 GHS
10 CVE1.07726 GHS
20 CVE2.15452 GHS
50 CVE5.38630 GHS
100 CVE10.77260 GHS
250 CVE26.93150 GHS
500 CVE53.86300 GHS
1000 CVE107.72600 GHS
2000 CVE215.45200 GHS
5000 CVE538.63000 GHS
10000 CVE1077.26000 GHS