سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى إلى البيزو الشيلي

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى البيزو الشيلي حاليًا 83.9701 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.939% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 7.071% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى البيزو الشيلي بين أعلى مستوى 83.9948 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 77.745 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.372%.