سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى إلى ريال برازيلي

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى ريال برازيلي حاليًا 0.471632 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.261% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 6.552% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى ريال برازيلي بين أعلى مستوى 0.479252 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 0.438792 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -1.113%.